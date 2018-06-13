Российские моряки попросили о помощи в репатриации из японского порта

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Три российских и один украинский моряк, экипаж судна Tredecim под флагом Танзании, застрявшего в японском порту Вакканай, просят Российский профсоюз моряков (РПСМ) и генконсульство РФ в Японии оказать помощь в репатриации.

"На борту находится четыре человека. Они фактически охраняют траулер. Судовладелец обанкротился, неизвестный, флаг иностранный. Ситуация складывается такая, что судьба экипажа неизвестна. Остается вопрос - кто же их репатриирует на родину, кто будет поставлять продукты, топливо. В связи с этим моряки обратились к нам", - сообщил в среду агентству "Интерфакс - Дальний Восток" председатель дальневосточной региональной организации РПСМ Николай Суханов.

По его словам, среди членов экипажа житель города Находка Приморского края, моряк из Камышино Волгоградской области и Долинска Сахалинской области, а также гражданин Украины.

"Моряки при любых условиях, даже без заработной платы, готовы вернуться на родину", - отметил Суханов.

Судовладелец Tredecim под флагом Танзании задолжал за ремонт и портовые расходы.

"Продукты и топливо им время от времени поставляют, но с перебоями", - добавил профсоюзный лидер.

В обращении в РПСМ моряки сообщают, что одному из членов экипажа необходима медицинская помощь.

"У нас закончилось топливо и продукты питания. Зарплата не выплачивается уже шесть месяцев. Попытки связаться с судовладельцем остаются безрезультатными. Представитель судовладельца сказал, чтобы мы решали свои проблемы своими силами. Старшему помощнику капитана требуется медицинская помощь. Обращения к местным властям тщетны", - говорится в обращении моряков.