Путин встретится с новым армянским премьером во время его визита в Россию

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

"Я принял приглашение, утром (в среду - ИФ) отправляюсь в Москву. Приму участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу, а также встречусь с Путиным в рамках рабочего визита", - сказал Пашинян в среду в прямом эфире на своей странице в фейсбуке.

10 марта пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил "Интерфаксу", что Путин на следующей неделе встретится с Пашиняном.

"Да, ждем его на футбол", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

Чемпионат мира по футболу стартует в России в четверг.