Трамп снова обрушился с критикой на ОПЕК и высокие цены на нефть

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп возобновил критику деятельности ОПЕК и выразил недовольство ростом цен на нефть.

"Цены на нефть слишком высокие, ОПЕК опять взялась за старое. Нехорошо!", - написал он в своем микроблоге в твиттере.

Oil prices are too high, OPEC is at it again. Not good! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 июня 2018 г.

В середине апреля Трамп опубликовал аналогичное, но более многословное сообщение, и его заявления привели к краткосрочному снижению цен на нефть.

В среду нефть WTI продолжила снижение после твита американского президента: июльский контракт подешевел на 0.5%, до $66 за баррель. Вместе с тем августовский фьючерс на Brent поднялся на 0,2%, до $76,03 за баррель.

ОПЕК на следующей неделе проведет заседание картеля и встречи с ведущими нефтедобывающими странами, не входящими в организацию (включая Россию).

На прошлой неделе в СМИ прошли сообщения о том, что администрация Трампа просила ОПЕК повысит добычу, чтобы компенсировать потенциальное снижение поставок из Ирана из-за нового раунда американских санкций. Однако в понедельник президент ОПЕК, министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи опроверг эту информацию.