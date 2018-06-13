Страны ОПЕК в мае выполнили сделку ОПЕК+ на 158%

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК в мае выполнили сделку по снижению нефтедобычи между странами ОПЕК и не-ОПЕК на 158%, говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Как отмечает МЭА, несмотря на то, что все 24 страны, участвующие в сделке, немного увеличили нефтедобычу в мае, уровень исполнения обязательств по-прежнему остается существенным. "Даже если исключить из расчета чрезмерное снижение нефтедобычи Венесуэлой, уровень исполнения сделки ОПЕК все равно будет превышать 100%", - говорится в отчете.

Страны, не входящие в картель, исполнили сделку в мае на 60% по сравнению с 76% месяцем ранее. Это самый низкий уровень исполнения сделки с марта 2017 года, отмечает МЭА.