Скорость таяния льдов в Антарктике выросла до рекордного уровня

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Согласно данным двух новых исследований, лед в Антарктике тает с рекордной скоростью, пишет в среду британская газета Guardian.

Исследование, проведенное учеными из США и Великобритании, обнаруживает, что скорость таяния антарктических пластов льда ускорилась в три раза за последние пять лет.

Так, согласно исследованию, до 2012 года сокращение количества льда в Антарктике держалось на уровне 76 млрд тонн в год, однако с тех пор эта цифра выросла до уровня 219 млрд тонн в год.

В другом исследовании говорится, что без экстренных мер в течение следующего десятилетия, растаявший лед может прибавить более 25 см к общему увеличению уровня моря в мире к 2070 году. Таким образом, в целом уровень моря может вырасти на 3,5 м.

"Это должно быть поводом для беспокойства для правительств, которым мы доверяем защиту наших прибрежных городов и общин", - заявил профессор Эндрю Шепард, участник одного из исследований.

Оба исследования были опубликованы в журнале Nature.