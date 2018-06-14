Главные новости
СпортЧМ-2018 стартует в четверг матчем Россия - Саудовская АравияВ РоссииОбъявлен новый состав администрации президентаЭкономикаВласти Германии оштрафовали Volkswagen на 1 млрд евро из-за дизельного скандала
В мире

СМИ сообщили о скорой отставке пресс-секретаря Белого дома

Есть обновление от 05:40

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Сара Сандерс, возглавляющая пресс-службу Белого дома (США), планирует в конце текущего года покинуть свой пост, сообщил телеканал CBS, ссылаясь на информированные источники, близкие к администрации, а также на высказывания друзей Сандерс, с которыми она делилась своими планами.

О том, чтобы уйти из администрации президента Дональда Трампа задумался также заместитель Сандерс - Радж Шах, но когда он планирует уйти в отставку, пока не известно.

"Все это является последним свидетельством нестабильности ситуации в Белом доме, характеризующейся беспорядками", - говорится в сообщении.

Телеканал напоминает, что работу в Белом доме ранее уже оставили многочисленные сотрудники аппарата президента. Источник заявил CBS, что "рано или поздно, но будет еще много сотрудников Белого дома, которые покинут свои посты... и будет трудно найти им замену".

Сандерс была назначена на должность заместителя пресс-секретаря Белого дома после победы Трампа, а с июля 2017 года возглавила ее. Свой первый брифинг от имени официального представителя администрации она провела 5 мая 2017 года.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США. Сара Сандерс
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
В Лос-Анджелесе открыли дело о жестоком обращении с создателем комиксов MarvelВ Лос-Анджелесе открыли дело о жестоком обращении с создателем комиксов Marvel
Подозреваемым стал менеджер Стэна Ли, установивший полный контроль над 95-летней знаменитостьюПодробнее
 Скорость таяния льдов в Антарктике выросла до рекордного уровняСкорость таяния льдов в Антарктике выросла до рекордного уровня
Через 50 лет уровень моря во всем мире может вырасти на 3,5 метраПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Марсианский метан, загадочные объекты в центре Галактики и первая победа над лекарственно-устойчивым раком грудиПодробнее
 Немецких чиновников призвали не брать на ЧМ в Россию гаджеты из-за риска шпионажаНемецких чиновников призвали не брать на ЧМ в Россию гаджеты из-за риска шпионажа
В Северном Рейне - Вестфалии заявили, что в РФ смартфон могут забрать на время и вернуть уже со считанными даннымиПодробнее
Суд ЕС подтвердил эксклюзивное право Лубутена на туфли с красной подошвойСуд ЕС подтвердил эксклюзивное право Лубутена на туфли с красной подошвой
По мнению суда, красная подошва - элемент защищенного товарного знака Christian LouboutinПодробнее
 США обвинили пять граждан РФ в сговоре с целью обхода санкций против СирииСША обвинили пять граждан РФ в сговоре с целью обхода санкций против Сирии
За поставку авиационного топлива и перевод денег в Сирию им грозит до 25 лет тюрьмыПодробнее
 Япония потребовала объяснений от Трампа за слова об отказе от учений с Южной КореейЯпония потребовала объяснений от Трампа за слова об отказе от учений с Южной Кореей
В Токио считают, что американское военное присутствие "жизненно необходимо" в регионеПодробнее
 Ким Чен Ын связал денуклеаризацию с прекращением враждебных действий СШАКим Чен Ын связал денуклеаризацию с прекращением враждебных действий США
Стороны договорились действовать постепенно и одновременноПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 13 июня9 фото
13 июня
Фотохроника 13 июня
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына6 фото
12 июня
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына
Лучшие фото недели10 фото
09 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортЧМ-2018 стартует в четверг матчем Россия - Саудовская АравияВ РоссииОбъявлен новый состав администрации президентаЭкономикаВласти Германии оштрафовали Volkswagen на 1 млрд евро из-за дизельного скандалаСпортЧМ-2026 по футболу пройдет в США, Канаде и МексикеКультураГоворухина госпитализировали в крайне тяжелом состоянииМосква30-градусная жара придет в Москву в начале следующей недели

Пресс-секретарь Белого дома опровергла сообщения о своей отставке

СМИ сообщили о скорой отставке пресс-секретаря Белого дома

В Лос-Анджелесе открыли дело о жестоком обращении с создателем комиксов Marvel

В Лос-Анджелесе открыли дело о жестоком обращении с создателем комиксов MarvelПодозреваемым стал менеджер Стэна Ли, установивший полный контроль над 95-летней знаменитостью Подробнее

"Манчестер Юнайтед" вновь стал самым дорогим клубом в мире

Ущерб от взрыва газа в многоэтажке под Хабаровском превысил 16 млн рублей

В сербском парламенте вынесут на голосование вопрос о признании Крыма российским

Вывод американских военных из Южной Кореи не обсуждался на саммите в Сингапуре

По словам Трампа, четверть саммита G7 в Канаде была посвящена России

В четверг правительство рассмотрит законопроект о повышении пенсионного возраста

Ожидается, что в этот же день документ будет внесен в Госдуму Подробнее

ЧМ-2018 стартует в четверг матчем Россия - Саудовская Аравия

ЧМ-2018 стартует в четверг матчем Россия - Саудовская АравияЦеремонию открытия в Лужниках увидит больше миллиарда человек Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru