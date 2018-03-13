Белый дом уволил зама Тиллерсона из-за противоречивого сообщения об отстранении его шефа

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Администрация США отправила в отставку заместителя уволенного ранее во вторник государственного секретаря США Рекса Тиллерсона, сообщило во вторник агентство Associated Press со ссылкой на источники в администрации.

По информации агентства, речь идет о Стиве Голдстине - заместителе бывшего государственного секретаря по связям с общественностью.

Источники агентства сообщили AP, что в администрации решение об увольнении Голдстина приняли после того, как он опубликовал информацию, противоречащую официальной позиции Белого дома в вопросе отстранения Тиллерсона от должности госсекретаря.

Ранее Голдстин будучи официальным представителем госдепартамента США опубликовал заявление, в котором говорилось, что Тиллерсон не говорил с президентом США Дональдом Трампом и не знал о причинах отставки.

В сообщении представителя госдепа также говорилось, что Тиллерсон "намеревался остаться (на посту госсекретаря - ИФ)".

Кроме того, Голдстин сообщил журналистам, что Тиллерсон узнал об отставке из сообщения в твиттере президента.

Ранее во вторник президент США снял с должности госсекретаря США Рекса Тиллерсона и предложил на этот пост кандидатуру действующего директора ЦРУ Майка Помпео. В то же время место Помпео во главе Центрального разведывательного управления должна занять его заместитель Джина Хаспел.