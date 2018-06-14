В мире

Южная Корея и КНДР начали переговоры по военным вопросам

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Первые за десять лет переговоры по военным вопросам и снижению напряженности в районе границы начинаются в четверг между Южной Кореей и КНДР, сообщили южнокорейские СМИ со ссылками на сообщение Минобороны страны.

"Мы планируем обсудить такие вопросы, как снижение военной напряженности между двумя Кореями, а также организация встречи на уровне министров, что является частью усилий по претворению в жизнь договоренностей по военным вопросам в соответствии с Пханмунджомской декларацией", - заявил журналистам глава делегации Южной Кореи генерал-майор Ким До Гюн.

Декларация была подписана 27 апреля 2018 года по итогам саммита двух Корей в Пханмунджоме и предусматривает обязательства обеих сторон в области снижения военной напряженности на границе, "практическое устранение опасности войны".

Переговоры будут проходить на северокорейской стороне пограничной деревни Пханмунджом, которую разделяет демаркационная линия.

Делегации представлены высокопоставленными военными в звании генералов армий двух стран.

Как отмечают СМИ, стороны могут обсудить также восстановление линии связи между военными ведомствами двух стран, формирование механизма регулярных прямых контактов между представителями ВС.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Южная Корея, КНДР
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
ТЕРСО собралась вывести из эксплуатации АЭС "Фукусима-2"ТЕРСО собралась вывести из эксплуатации АЭС "Фукусима-2"
Всего в Японии на сегодняшний день функционирует семь реакторовПодробнее
 В Лос-Анджелесе открыли дело о жестоком обращении с создателем комиксов MarvelВ Лос-Анджелесе открыли дело о жестоком обращении с создателем комиксов Marvel
Подозреваемым стал менеджер Стэна Ли, установивший полный контроль над 95-летней знаменитостьюПодробнее
 Скорость таяния льдов в Антарктике выросла до рекордного уровняСкорость таяния льдов в Антарктике выросла до рекордного уровня
Через 50 лет уровень моря во всем мире может вырасти на 3,5 метраПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Марсианский метан, загадочные объекты в центре Галактики и первая победа над лекарственно-устойчивым раком грудиПодробнее
Немецких чиновников призвали не брать на ЧМ в Россию гаджеты из-за риска шпионажаНемецких чиновников призвали не брать на ЧМ в Россию гаджеты из-за риска шпионажа
В Северном Рейне - Вестфалии заявили, что в РФ смартфон могут забрать на время и вернуть уже со считанными даннымиПодробнее
 Суд ЕС подтвердил эксклюзивное право Лубутена на туфли с красной подошвойСуд ЕС подтвердил эксклюзивное право Лубутена на туфли с красной подошвой
По мнению суда, красная подошва - элемент защищенного товарного знака Christian LouboutinПодробнее
 США обвинили пять граждан РФ в сговоре с целью обхода санкций против СирииСША обвинили пять граждан РФ в сговоре с целью обхода санкций против Сирии
За поставку авиационного топлива и перевод денег в Сирию им грозит до 25 лет тюрьмыПодробнее
 Япония потребовала объяснений от Трампа за слова об отказе от учений с Южной КореейЯпония потребовала объяснений от Трампа за слова об отказе от учений с Южной Кореей
В Токио считают, что американское военное присутствие "жизненно необходимо" в регионеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 13 июня9 фото
13 июня
Фотохроника 13 июня
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына6 фото
12 июня
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына
Лучшие фото недели10 фото
09 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: четверг, 14 июняСпортЧМ-2018 стартует в четверг матчем Россия - Саудовская АравияВ миреСкорость таяния льдов в Антарктике выросла до рекордного уровняВ РоссииОбъявлен новый состав администрации президентаЭкономикаВласти Германии оштрафовали Volkswagen на 1 млрд евро из-за дизельного скандалаСпортЧМ-2026 по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике

Московским врачам выдадут планшеты с электронными картами больных

Электронные устройства сократят время на регистрацию вызова и передачу информации врачам Подробнее

Рудник УГМК на Алтае приостановил взрывные работы после гибели шахтера

Финляндия попросила допустить российские вагоны-лесовозы на местный рынок

СМИ узнали об уходе из Сбербанка первого зампреда правления Полетаева

Рост промпроизводства и розничных продаж в Китае замедлился в мае

Начался разбор стихийного мемориала у кемеровской "Зимней вишни"

Рынок акций США отреагировал снижением на сигналы ФРС о 4 повышениях ставки в 2018 г.

"РусАл" сообщил об усложнении трансфера акций между гонконгским и московскими рынками

Нефть Brent опустилась до $76,55 за баррель на фоне разногласий в ОПЕК

Южная Корея и КНДР начали переговоры по военным вопросам

Comcast вступил в борьбу с Disney за активы 21st Century Fox

Неделю бродивший по тайге нефтяник госпитализирован

"Ми-2" аварийно приземлился в Красноярском крае

ТЕРСО собралась вывести из эксплуатации АЭС "Фукусима-2"

ТЕРСО собралась вывести из эксплуатации АЭС "Фукусима-2"Всего в Японии на сегодняшний день функционирует семь реакторов Подробнее

Японская пресса сообщила о подготовке встречи Ким Чен Ына и Синдзо Абэ

США отменят санкции против Пхеньяна лишь после полной денуклеаризации КНДР

Что случилось этой ночью: четверг, 14 июня

Тема России на саммите G7, новые отставки в Белом доме и злоключения Стэна Ли Подробнее

В Красноярском крае решили не тушить некоторые лесные пожары в целях экономии

Из лагеря в Кузбассе из-за проблем с водой вывезли больше 150 детей

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru