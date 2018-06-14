Эрдоган предложил России вместе производить С-500

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил России организовать совместное производство зенитных ракетных систем (ЗРК) С-500, передает Анатолийское агентство новостей .

"Я предложил России совместное производство С-500", - приводит агентство слова турецкого президента.

По его словам, Анкара предпринимает шаги по развитию собственной оборонной промышленности. "Запад отказывается продавать нам оборонные системы. На предложение наладить совместное производство, Турция также получает отказ", - подчеркнул Эрдоган.

При этом турецкий лидер считает, что генсек НАТО Йенс Столтенберг не имеет права вмешиваться в турецко-российское соглашение по С-400.

"Подобные системы есть и у Сирии, и НАТО даже не зарекается об этом. Как только дело доходит до Турции, начинаются недовольства, что невозможно понять", - сказал Эрдоган.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о том, что подписал документы по сделке о покупке у России ЗРС С-400. 29 сентября 2017 года помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин сообщил, что Турция внесла аванс в рамках контракта по С-400.

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщал, что сам первый этап поставки С-400 в Турцию включает в себя не только отгрузку техники, но и обучение турецких специалистов работе с ней, а также создание ремонтных баз на территории этой страны.й.

Эрдоган заявил, что Россия согласилась с пожеланиями Анкары при заключении контракта о поставках ЗРС С-400. Он уточнил, что Россия согласилась с приемлемой для Анкары ценой и сроками поставок ЗРС, а также с вопросами организации совместного производства и передачи технологий.