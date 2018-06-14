Анкара назвала шантажом требование США отказаться от покупки С-400

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли назвал неприемлемым выдвинутое США Анкаре требование отказаться от российских зенитных ракетных комплексом С-400 в качестве условия для получения истребителей F-35.

"Выполнение такого условия неприемлемо. Ситуацию можно обозначить словом шантаж", - сказал глава оборонного ведомства, которого цитирует информационное агентство "Анадолу".

Джаникли заявил, что подобное требование "выходит за рамки любых допустимых норм дипломатии и торговых отношений" и отметил, что Анкара ожидает от Вашингтона своевременных поставок истребителей F-35, чего требуют соглашение с Турцией.

"Стороны взяли на себя обязательства по контракту F-35. Турция выполнила свою часть требований. Девять стран-участниц НАТО провели совещание под патронажем США и приняли решение о совместном производстве F-35. Настало время для поставок" - сказал министр.

Он отметил, что в соответствии с контрактом Турция должна заплатить за 100 истребителей пятого поколения около $11 млрд. $800 млн из этой суммы уже перечислено.

Ранее в четверг турецкие СМИ сообщили, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган предложил России организовать совместное производство зенитных ракетных систем С-500.

"Запад отказывается продавать нам оборонные системы. На предложение наладить совместное производство, Турция также получает отказ", - подчеркнул Эрдоган.