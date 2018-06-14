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Задержанного на пикете в Москве британца отпустят после оформления протокола

Есть обновление от 17:45

Питера Тэтчелла доставили в ОВД из-за одиночного пикета против притеснения в России ЛГБТ-сообщества

Задержанного на пикете в Москве британца отпустят после оформления протокола
Архивное фото
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В отношении британского ЛГБТ-активиста, задержанного полицией на Манежной площади в Москве, составлен административный протокол о нарушении порядка проведения публичных мероприятий. Полиция сообщает, что он будет отпущен после оформления необходимых документов.

"В центре столицы на Манежной площади полицейскими за нарушение общественного порядка задержан иностранный гражданин. Он доставлен в территориальный отдел полиции", - сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе столичного главка ГУВД, не уточнив гражданство задержанного.

В свою очередь, информированный источник уточнил "Интерфаксу", что задержанный является британским активистом ЛГБТ-движения. Речь идет о британце Питере Тэтчелле, в его твиттере сообщается, что он был задержан на Красной площади во время одиночного пикета против притеснения ЛГБТ-сообществ в России и доставлен в ОВД "Тверское".

По информации полиции, в отношении мужчины составлен административный протокол по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). После оформления материалов гражданин будет отпущен, добавили в полиции.

Тэтчелл - британский активист, известный многочисленными выступлениями в поддержку прав ЛГБТ, принимал участие в московских гей-парадах в 2006, 2007 и 2009 годов. Во время попытки проведения гей-парада в 2007 году был избит противником акции и задержан полицией.

Британское посольство в РФ в курсе задержания британского подданного в Москве и находится в контакте с местными органами власти, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе британской дипмиссии.

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Теги: Великобритания, Москва, Питер Тэтчелл
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В мире
Задержанного на пикете в Москве британца отпустят после оформления протоколаЗадержанного на пикете в Москве британца отпустят после оформления протокола
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