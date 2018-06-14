Задержанный с плакатом британец отпущен из московского ОВД

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Посольство Великобритании в России сообщило, что правоохранительные органы РФ отпустили задержанного в Москве британца, который проводил пикет против притеснения ЛГБТ-сообщества в России.

"Наши сотрудники в Москве помогают ранее задержанному Питеру Тетчелу, который был сегодня задержан и впоследствии освобожден в России. Мы поговорили с местными властями и рады подтвердить, что с ним все хорошо, и он был отпущен", - говорится в сообщении дипмиссии в твиттере.

В твиттере фонда активиста Peter Tatchell Foundation подтвердили, что британский активист покинул отделение полиции после того, как его отпустили.

BREAKING - Peter Tatchell has been released. I've spoken to the Consulate Gen. who says he has been bailed & treated well. Thank you for the all the good wishes. Let's remember the awful plight of LGBTs in Russian & Chechnya. More from me soon. Simon@PTF — Peter Tatchell Fdn (@PT_Foundation) 14 июня 2018 г.

Just released from Kitay-Gorod police station in Moscow. Due to appear in court on 26 June, charged with violating Federal Law 54 & Presidential Decree 202, which prohibit all protests near the Kremlin & during World Cup. Glad to stand in solidarity with Russian & Chechen LGBTs pic.twitter.com/ywrU5YsWwR — Peter Tatchell Fdn (@PT_Foundation) 14 июня 2018 г.

Директор фонда по коммуникациям Саймон Харрис в твиттере отметил, что связался с посольством Великобритании в России, где ему сообщили, что с Тэтчеллом "обращались хорошо".

Тэтчелл ранее в четверг сообщил, что его задержали на Красной площади во время одиночного пикета против притеснения ЛГБТ-сообществ в России и доставили в ОВД "Тверское".

В ГУ МВД по Москве "Интерфаксу" сообщили, что в отношении активиста составлен административный протокол за нарушение порядка проведения публичных мероприятий.

Задержанному за одиночный пикет в центре Москвы британцу Тэтчелу грозит штраф до 20 тыс. рублей, обязательные работы или административный арест. Согласно статье 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ), нарушение установленного порядка организации либо проведения пикетирования влечет наложение штрафа на граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

Эта же статья гласит, что участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры, - влечет штраф на граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток.

Между тем, согласно федеральному закону "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", одиночный пикет не требует согласования с властями.

"Интерфаксу" не удалось уточнить у представителей полиции, по какой части статьи 20.2 КоАП РФ был составлен протокол в отношении Тэтчела.

Confirmed. Peter has been detained by Moscow Police and taken to Tverskaya Police Station. #RainbowRussians and #WorldCup2018 pic.twitter.com/OndS2F0fYC — Peter Tatchell (@PeterTatchell) 14 июня 2018 г.

Тэтчелл - британский активист, известный многочисленными выступлениями в поддержку прав ЛГБТ-сообщества, участвовал в московских гей-парадах в 2006, 2007 и 2009 годах. Во время попытки проведения гей-парада в 2007 году был избит противником акции секс-меньшинств и задержан полицией.