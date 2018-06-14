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Трамп назвал Крым российским

Он объяснил это тем, что местное население говорит по-русски

Трамп назвал Крым российским
Президент США Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в ходе саммита G7, состоявшегося на прошлой неделе в Канаде, заявил другим мировым лидерам, что считает Крым российским, сообщает в четверг американский портал Buzzfeed со ссылкой на два дипломатических источника.

"Президент Трамп заявил лидерам G7, что Крым - российский, потому что все жители там говорят по-русски", - отмечается в сообщении. По данным портала, такое заявление американский президент сделал во время ужина на прошлой неделе в пятницу.

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Кроме того, по информации Buzzfeed, Трамп раскритиковал украинское руководство, отметив, по словам одного из источников, что "Украина - одна из наиболее коррумпированных стран в мире".

Портал подчеркивает, что пока неясно, являются ли такие ремарки признаком изменения официальной позиции США по теме Крыма и Украины или же речь шла скорее о некой шутке.

Кроме того, отмечается в сообщении, в ходе саммита Трамп критиковал своего предшественника Барака Обаму, не воспрепятствовавшего присоединению Крыма к РФ. "Обама может говорить все что хочет, однако он допустил то, что Россия присоединила Крым", - приводит слова Трампа Buzzfeed.

Как сообщалось, на саммите G7 Трамп также предлагал вернуть РФ в G8, однако лидеры ряда других стран "Группы семи" не поддержали эту идею.

По данным портала, в Белом доме пока не прокомментировали информацию о словах президента США о Крыме.

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Теги: Дональд Трамп, Россия, Крым, Украина
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