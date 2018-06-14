Что произошло за день: четверг, 14 июня

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Чемпионат мира по футбол-2018 стартовал в Москве. После церемонии открытия прошел первый матч турнира, в котором Россия обыграла Саудовскую Аравию со счетом 5:0.

- Правительство одобрило постепенное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет и для мужчин до 65 лет. С 2019 года, планка пенсионного возраста будет ежегодно повышаться на один год. Минтруд и Роструд займутся трудоустройством пожилых граждан, а Минфин обсудит с Минобороны корректировку стажа выслуги лет для военнослужащих. В ЛДПР констатируют, что не все и сейчас доживают до пенсии. Татьяна Голикова напомнила, что в 2019 году пенсии будут проиндексированы дважды.

- Режиссер Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни. Его похоронят на Новодевичьем кладбище, прощание пройдет 16 июня.

- Правительство предложило повысить базовую ставку НДС с действующих 18% до 20%.

- Апелляционный суд Швеции приостановил исполнение решения арбитража по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины. Вынесение приказа лишает НАК "Нафтогаз Украины", в том числе, оснований для попыток ареста активов "Газпрома" за рубежом.

- Портал Buzzfeed со ссылкой на источники сообщил, что Дональд Трамп в ходе саммита G7 в Канаде заявил другим мировым лидерам, что считает Крым российским.

- Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток административного ареста, который был наложен на него за нарушение установленного порядка организации протестной акции в центре столицы 5 мая.

- Суд Волгограда арестовал на два месяца Леонида Жданова, владельца лодочной станции, откуда в акваторию Волги вышел катамаран, столкнувшийся с баржей. Сам Жданов вины не признал.

- В Москве задержали британца, который проводил пикет против притеснения ЛГБТ-сообщества в России. После оформления протокола его отпустили.