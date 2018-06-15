В Египте назначены новые главы МВД и министерства обороны

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси привел к присяге новый состав правительства страны, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Правительство, в состав которого вошли 33 министра, возглавил премьер-министр Мустафа Мадбули. В нынешнем кабинете 12 новых членов.

Основные изменения коснулись сферы безопасности - министерств внутренних дел и обороны. Новым министром обороны стал генерал-лейтенант Мухаммед Ахмед Заки, занимавший пост командующего президентской гвардией. Главой МВД Египта назначен Махмуд Тауфик, руководивший департаментом национальной безопасности - органом, основной задачей которого является противодействие терроризму и угрозам безопасности страны.

Прежний кабинет министров Египта ушел в отставку в соответствии с традицией после того, как в начале июня ас-Сиси был вновь приведен к присяге на посту президента Египта после победы на выборах в марте. За него проголосовали более 97% избирателей. Для ас-Сиси это второй срок на посту президента, он будет возглавлять страну до 2022 года.