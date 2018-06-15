Американский дрон ликвидировал в Афганистане главаря пакистанских талибов

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Лидер пакистанских талибов (движение запрещено в РФ) Маулан Фазлулла ликвидирован в результате удара беспилотника ВВС США в провинции Кунар на востоке Афганистана. Об этом сообщает в пятницу телеканал CNN со ссылкой на афганское руководство.

Пресс-секретарь министерства обороны Афганистана Мохаммад Радманиш подтвердил CNN, что Фазлулла, который руководил пакистанскими талибами с 2013 года, был убит во время атаки в среду.

Представитель американского контингента в Афганистане Мартин О'Доннелл подтвердил, что США провели атаку по уничтожению Фазлуллы вблизи пакистанской границы.

Ранее о гибели главаря пакистанских талибов сообщил афганский телеканал Tolo News.