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В Афганистане при взрыве на праздновании Ураза-байрама погибли 17 человек

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Жертвами взрыва в провинции Нангархар стали 17 человек, сообщает в субботу телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.

Как отмечает телеканал, взрыв прогремел во время празднования Ураза-байрама. Среди погибших есть мирные жители и талибы.

Несколько человек получили ранения.

Официальный представитель властей провинции сообщил телеканалу, что взрыв, вероятно, произошел, из-за случайной детонации ракеты в автомобиле талибов.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани объявил об одностороннем недельном прекращении огня. Талибы в свою очередь заявили, что будут соблюдать перемирие лишь в течение трех праздничных дней, которые начинающихся утром в пятницу.

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Теги: Афганистан, Талибан
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