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В Израиле произошло 400 возгораний из-за палестинских воздушных змеев со взрывчаткой

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Свыше 400 возгораний пришлось тушить пожарным Израиля после того, как палестинцы сектора Газа запустили в сторону еврейского государства воздушных змеев со взрывчатыми веществами, сообщает в пятницу израильская газета Haaretz.

"Мы затратили много денежных средств (для борьбы с этой проблемой - ИФ), общий объем которых составил от 1,7 млн до 2 млн шекелей (около $550 тыс. - ИФ) и стал дополнением к обычным бюджетным расходам. Речь идет о тысячах часах работы пожарных из разных районов страны, которые прибыли (в районы близ сектора Газа - ИФ) в качестве подкрепления", - приводит издание слова одного из сотрудников пожарной службы Деди Симчи.

При этом он предупредил, что угроза возгораний из-за нового запуска змей с взрывными устройствами сохраняется. По словам Симчи, "важно, чтобы все сообщества в Израиле узнали больше о подготовке к возможным возгораниям".

Накануне израильская газета Times of Israel сообщила, что палестинцы из сектора Газа угрожали запустить в пятницу 5 тыс. воздушных змеев с прикрепленными к ним взрывными устройствами в сторону территории Израиля в связи с завершением священного месяца Рамадана.

На пресс-конференции в лагере беженцев в центральной части сектора Газа представители группы палестинцев, которая регулярно занимается запуском воздушных змеев в сторону Израиля, заявили, что увеличат количество атак в честь завершения Рамадана.

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Теги: Израиль, сектор Газа
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