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Авиация Израиля нанесла удар по целям ХАМАС в секторе Газа

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - ВВС Израиля нанесли удары по позициям движения ХАМАС в северной части сектора Газа, сообщили израильские военные в понедельник.

"Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по девяти военным целям, размещенным на двух военных базах, и по оружейному цеху террористической группировки ХАМАС на севере сектора Газа", - говорится в сообщении.

Удары были предприняты в ответ на запуск боевиками ХАМАС в сторону израильской территории воздушных змеев и воздушных шаров с горючими веществами и небольшими взрывными устройствами для поджога засушливых земель и лесов.

"Эти террористические акты несут в себе угрозу жителям Израиля на юге страны и наносят ущерб значительным территориям на израильской территории", - отметили военные.

О жертвах и пострадавших в результате авиаударов не сообщается.

15 июня сообщалось, что пожарным Израиля пришлось тушить свыше 400 возгораний после того, как палестинцы сектора Газа запустили воздушных змеев со взрывчатыми веществами. Один из сотрудников пожарной службы Деди Симчи заявил, что на тушение пожаров было выделено от 1,7 млн до 2 млн шекелей (около $550 тыс.).

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Теги: Израиль, сектор Газа
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