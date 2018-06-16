Экс-сотрудники Cambridge Analytica начали работать с предвыборным штабом Трампа

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Члены нового предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, занимающиеся кампанией по переизбранию, сотрудничают с бывшими сотрудниками фирмы Cambridge Analytica, незаконно собиравшей данные 87 млн пользователей соцсети Facebook, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

По данным агентства, представители кампании Трампа работают как минимум с четырьмя бывшими сотрудниками Cambridge Analytica. Теперь они работают в фирме Data Propria, которую возглавляет бывший высокопоставленный сотрудник Cambridge Analytica Мэтт Ожковски.

Сам Ожковски отрицает связи между Data Propria и новым штабом Трампа, однако он сообщил, что его фирма сотрудничала с Национальным комитетом Республиканской партии в связи с промежуточными выборами в конгресс 2018 года.

Тем не менее, агентство утверждает, что в разговоре, который Ожковски вел в общественном месте и был услышан журналистом Associated Press, тот сообщил, будто он и менеджер кампании Трампа сотрудничают в преддверии новых выборов президента США 2020 года.

Эту информацию агентству подтвердил источник, знакомый с проектами фирмы Data Propria. По его словам, эта компания начала работу к выборам 2020 года, и ее деятельность похожа на работу, которую выполняла Cambridge Analytica к 2016 году.

Предвыборный штаб Трампа сотрудничал с Cambridge Analytica в преддверии выборов 2016 года. Компания помогала штабу составить портреты избирателей на основе данных в онлайне.

В марте вокруг Facebook разгорелся скандал, когда стало известно, что компания Cambridge Analytica через свое приложение в соцсети собирала данные пользователей.

Предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit). Cambridge Analytica могла получить данные в общей сложности 87 млн пользователей соцсети.