Трехсторонняя комиссия обсудит пенсионную реформу

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) рассмотрит законопроект правительства РФ о повышении пенсионного возраста, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минтруда.

Заседание комиссии состоится в здании правительства РФ под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой. Как ожидается, после обсуждения в РТК законопроект будет внесен правительством в Госдуму.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил журналистам, что, как ожидается, в субботу после заседания российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений правительство РФ внесет в Государственную Думу законопроект о пенсионной реформе.

"Мы считаем, что реформа необходима. Если не принимать никаких решений, то неизбежно произойдет фактическое снижение пенсий. Мы этого допустить не можем", - заявил спикер Госдумы.

Он обратил внимание на то, что Совет Государственной Думы планирует рассмотреть этот вопрос 18 июня и направить в законодательные собрания регионов. "Мы рассчитываем провести всестороннее обсуждение законопроекта до рассмотрения его в Государственной Думе в первом чтении", - подчеркнул спикер. По его словам, "целью реформы должна стать реализация задачи по повышению уровня жизни пенсионеров".

Российская трехсторонняя комиссия - координационный орган, она состоит из представителей профсоюзов, объединений работодателей и правительства РФ, а возглавляет ее координатор, назначенный президентом РФ. 14 июня указом главы государства координатором РТК была назначена Голикова.

Деятельность РТК регулируется отдельным федеральным законом 1999 года. Согласно этому закону, РТК имеет право принимать участие в подготовке законопроектов в области социально-трудовых отношений, а также рассматривать проекты федеральных законов и других федеральных нормативных актов и принимать решения по итогам их рассмотрения.

Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовали все три стороны. При этом члены комиссии, не согласные с ее решением, вправе требовать занесения их особого мнения в протокол заседания комиссии.

Текст законопроекта о повышении пенсионного возраста появился на сайте стороны профсоюзов в РТК в пятницу вечером. Документ был направлен в РТК министром труда и социальной защиты Максимом Топилиным 14 июня с просьбой рассмотреть его "на ближайшем заседании".

В пояснительной записке к законопроекту подробно излагаются доводы правительства за повышение планки выхода на пенсию с нынешних 55 и 60 лет для женщин и мужчин до 63 и 65 лет соответственно.

Первый аргумент - старение населения: так, согласно записке, к 2025 году число пенсионеров почти полностью сравняется с числом работающих по найму (соотношение будет равняться 1,04; сейчас показатель равен 1,12). В таких условиях цель по росту пенсии до 2,5-3 прожиточных минимумов "недостижима", указывают авторы документа.

Второй аргумент - то, что нынешняя планка пенсионного возраста была установлена в 1928 году, и значила возраст утраты трудоспособности "в условиях общества индустриального типа - рабочие, занятые в промышленной сфере". К концу XX в., отмечается в пояснительной записке, экономика изменилась и "произошел переход от индустриального общества к постиндустриальному", что ознаменовало рост числа служащих и работников сферы услуг, которые могут работать дольше.

Третий аргумент - продолжительность жизни. Согласно приведенным в записке данным, в 1928 году продолжительность жизни в европейской части РСФСР составляла 43 года, а согласно современным данным, по заявлению вице-премьера Ольги Голодец в конце марта, она составляет в среднем по России 72,7 года (Голодец тогда указывала на "невероятный" разброс этого показателя в регионах, от 64 до 80 лет).

Авторы пояснительной записки подчеркивают, что пенсионеры в первые годы пенсии обычно продолжают работать, и "граждане от 60 до 64 лет - это достаточно активные в экономическом и социальном плане люди, продолжающие осуществлять трудовую деятельность". Согласно документу, работает каждый третий россиянин пенсионного возраста (30%).

Сближение пенсионного возраста мужчин и женщин объясняется, в частности, "необходимостью обеспечения гендерного равенства", "изменением статуса женщины в обществе" и задачей повысить пенсии женщинам.

Законопроект о повышении пенсионного возраста был одобрен на заседании кабинета министров России в четверг. Премьер Дмитрий Медведев распорядился направить документ в РТК и попросил его оперативно рассмотреть.