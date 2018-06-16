Главные новости
В РоссииПесков прокомментировал обещание Путина не повышать пенсионный возрастВ миреТрамп заявил, что Обама упустил КрымЭкономикаСША официально объявили о введении пошлин на товары из Китая
В России

Трехсторонняя комиссия обсудит пенсионную реформу

В субботу ожидается внесение законопроекта в Госдуму

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) рассмотрит законопроект правительства РФ о повышении пенсионного возраста, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минтруда.

Заседание комиссии состоится в здании правительства РФ под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой. Как ожидается, после обсуждения в РТК законопроект будет внесен правительством в Госдуму.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил журналистам, что, как ожидается, в субботу после заседания российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений правительство РФ внесет в Государственную Думу законопроект о пенсионной реформе.

В РоссииДостойную старость оплатят годами работы и повышенным НДС. ОбобщениеДостойную старость оплатят годами работы и повышенным НДС. ОбобщениеЧитать подробнее

"Мы считаем, что реформа необходима. Если не принимать никаких решений, то неизбежно произойдет фактическое снижение пенсий. Мы этого допустить не можем", - заявил спикер Госдумы.

Он обратил внимание на то, что Совет Государственной Думы планирует рассмотреть этот вопрос 18 июня и направить в законодательные собрания регионов. "Мы рассчитываем провести всестороннее обсуждение законопроекта до рассмотрения его в Государственной Думе в первом чтении", - подчеркнул спикер. По его словам, "целью реформы должна стать реализация задачи по повышению уровня жизни пенсионеров".

Российская трехсторонняя комиссия - координационный орган, она состоит из представителей профсоюзов, объединений работодателей и правительства РФ, а возглавляет ее координатор, назначенный президентом РФ. 14 июня указом главы государства координатором РТК была назначена Голикова.

Деятельность РТК регулируется отдельным федеральным законом 1999 года. Согласно этому закону, РТК имеет право принимать участие в подготовке законопроектов в области социально-трудовых отношений, а также рассматривать проекты федеральных законов и других федеральных нормативных актов и принимать решения по итогам их рассмотрения.

Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовали все три стороны. При этом члены комиссии, не согласные с ее решением, вправе требовать занесения их особого мнения в протокол заседания комиссии.

Текст законопроекта о повышении пенсионного возраста появился на сайте стороны профсоюзов в РТК в пятницу вечером. Документ был направлен в РТК министром труда и социальной защиты Максимом Топилиным 14 июня с просьбой рассмотреть его "на ближайшем заседании".

В пояснительной записке к законопроекту подробно излагаются доводы правительства за повышение планки выхода на пенсию с нынешних 55 и 60 лет для женщин и мужчин до 63 и 65 лет соответственно.

Первый аргумент - старение населения: так, согласно записке, к 2025 году число пенсионеров почти полностью сравняется с числом работающих по найму (соотношение будет равняться 1,04; сейчас показатель равен 1,12). В таких условиях цель по росту пенсии до 2,5-3 прожиточных минимумов "недостижима", указывают авторы документа.

Второй аргумент - то, что нынешняя планка пенсионного возраста была установлена в 1928 году, и значила возраст утраты трудоспособности "в условиях общества индустриального типа - рабочие, занятые в промышленной сфере". К концу XX в., отмечается в пояснительной записке, экономика изменилась и "произошел переход от индустриального общества к постиндустриальному", что ознаменовало рост числа служащих и работников сферы услуг, которые могут работать дольше.

Третий аргумент - продолжительность жизни. Согласно приведенным в записке данным, в 1928 году продолжительность жизни в европейской части РСФСР составляла 43 года, а согласно современным данным, по заявлению вице-премьера Ольги Голодец в конце марта, она составляет в среднем по России 72,7 года (Голодец тогда указывала на "невероятный" разброс этого показателя в регионах, от 64 до 80 лет).

Авторы пояснительной записки подчеркивают, что пенсионеры в первые годы пенсии обычно продолжают работать, и "граждане от 60 до 64 лет - это достаточно активные в экономическом и социальном плане люди, продолжающие осуществлять трудовую деятельность". Согласно документу, работает каждый третий россиянин пенсионного возраста (30%).

Сближение пенсионного возраста мужчин и женщин объясняется, в частности, "необходимостью обеспечения гендерного равенства", "изменением статуса женщины в обществе" и задачей повысить пенсии женщинам.

Законопроект о повышении пенсионного возраста был одобрен на заседании кабинета министров России в четверг. Премьер Дмитрий Медведев распорядился направить документ в РТК и попросил его оперативно рассмотреть.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Россия, Госдума
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Матвиенко исключила повышение НДС за счет гражданМатвиенко исключила повышение НДС за счет граждан
Спикер Совфеда уверена, что малообеспеченные россияне не почувствуют двухпроцентного роста ставкиПодробнее
 Чайка снова выступил за создание единого Следственного комитета при прокуратуреЧайка снова выступил за создание единого Следственного комитета при прокуратуре
Следственный комитет оформился как самостоятельное ведомство в 2011 годуПодробнее
 Песков прокомментировал обещание Путина не повышать пенсионный возрастПесков прокомментировал обещание Путина не повышать пенсионный возраст
Пресс-секретарь отметил, что с 2005 года ситуация в стране измениласьПодробнее
 Застреливший бывшую жену житель Новокузнецка покончил с собойЗастреливший бывшую жену житель Новокузнецка покончил с собой
Мужчина выстрелил в экс-супругу на крыльце офисного здания, после чего забаррикадировался в немПодробнее
Гражданская жена полковника Захарченко подала в суд на банкГражданская жена полковника Захарченко подала в суд на банк
Ей не дают распоряжаться ценными бумагами, срок ареста которых истек в начале весныПодробнее
 Аресты экс-руководителей МЧС и стройнадзора Кузбасса признаны законнымиАресты экс-руководителей МЧС и стройнадзора Кузбасса признаны законными
Александра Мамонтова продержат под арестом до конца июля, Танзилю Комкову - до конца августаПодробнее
 Застройщик заявил о сокращении срока строительства домов во ВладивостокеЗастройщик заявил о сокращении срока строительства домов во Владивостоке
Строители гарантировали сроки после жалобы дольщиков президенту на Прямой линииПодробнее
 Достойную старость оплатят годами работы и повышенным НДС. ОбобщениеДостойную старость оплатят годами работы и повышенным НДС. Обобщение
В вопросе повышения пенсионного возраста появилась ясностьПодробнее
 Владельца волгоградской лодочной станции арестовали по делу о затонувшем катамаранеВладельца волгоградской лодочной станции арестовали по делу о затонувшем катамаране
Леонид Жданов не признает вину, настаивая, что на станции проводится только визуальный осмотр судоводителейПодробнее
 Володин сообщил о планах установить административное наказание за исполнение санкцийВолодин сообщил о планах установить административное наказание за исполнение санкций
Спикер Госдумы отметил, что обсуждение варианта документа ко второму чтению продолжаетсяПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 15 июня6 фото
15 июня
Фотохроника 15 июня
Лучшие фото недели10 фото
15 июня
Лучшие фото недели
Празднование Ураза-байрама в Москве7 фото
15 июня
Празднование Ураза-байрама в Москве
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПесков прокомментировал обещание Путина не повышать пенсионный возрастВ миреТрамп заявил, что Обама упустил КрымЭкономикаСША официально объявили о введении пошлин на товары из КитаяВ миреСуд в США разрешил арестовать экс-главу предвыборного штаба ТрампаСпортЦСКА сыграет с "Локомотивом" в матче за Суперкубок России по футболуЭкономикаБанк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%

В пострадавшие от паводка села на Камчатке доставили газовые плиты и хлеб

Подозреваемый в хищении 100 млн рублей глава Минсельхоза Оренбуржья отстранен от должности

Трехсторонняя комиссия обсудит пенсионную реформу

В субботу ожидается внесение законопроекта в Госдуму Подробнее

Движение поездов на подмосковной станции Черусти полностью восстановлено

Ранее здесь сошли с рельсов вагоны с углем Подробнее

Россия в апреле почти вдвое уменьшила вложения в казначейские бумаги США

В автоаварии с микроавтобусом в Астраханской области пострадали 12 человек

В их числе двое детей Подробнее

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла высотой до 6 км

Несколько человек пострадали в ДТП с "Газелью" в Астраханской обл

Россияне смогут увидеть сближение серпа Луны и Венеры

В Москве простятся со Станиславом Говорухиным

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
AЕгипет Египет0 : 1Матч завершенУругвай УругвайМатч завершенХосе Мария Хименес, 90онлайнBМарокко Марокко0 : 1Матч завершенИ.Р. Иран И.Р. ИранМатч завершенАзиз Бухаддуз, 90+5, в свои воротаподробнееBПортугалия Португалия3 : 3Матч завершенИспания ИспанияМатч завершенРоналду, 4, с пенальти, 44, 88 - Диего Коста, 24, 55, Начо, 58подробнее