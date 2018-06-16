Адвокат Трампа выступил против помилования президентом фигурантов "российского дела"

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не намерен пользоваться своим правом на помилование в отношении тех граждан, чья вина будет доказана судом по итогам "дела о России", заявил телеканалу CNN его адвокат Рудольф Джулиани.

"Дайте мне прямо сейчас все объяснить. Он не собирается помиловать кого-либо в этом расследовании, но он также и не будет отказываться от своего права помилования в случае вынесения несправедливого приговора, если ему доложат о нем после завершения расследования", - заявил Джулиани в эфире телеканала.

Адвокат американского президента также заявил, что лично рекомендовал Трампу отказаться от помилований.

"Я сказал ему, что ему не следует кого-либо помиловать", - отметил он.

Канал отмечает, что в последнее время в США часто звучат предположения о том, что Трамп может помиловать граждан, осужденных в рамках расследования предполагаемого российского вмешательства в выборы.

В начале апреля был вынесен первый приговор в рамках "российского расследования" спецпрокурора США Роберта Мюллера. Бывший сотрудник нью-йоркской юридической компании Skadden, Arps, Slate Meagher & Flom Алекс ван дер Цван, давший ложные показания ФБР во время расследования предполагаемого иностранного вмешательства в выборы в США, был приговорен к 30 дням тюрьмы.

Расследование предполагаемого вмешательства России в выборы президента США 2016 года, а также возможных связей предвыборного штаба Трампа с Москвой ведет Спецпрокурор Роберт. Москва отвергает все обвинения в попытках повлиять на результаты голосования.