Памятный знак Гагарину установили во Франции

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Мемориальная доска летчику-космонавту Юрию Гагарину в субботу была торжественно открыта на острове Бендор на юге Франции, где он отдыхал в 1961 году.

Как передал корреспондент "Интерфакса", глава департамента внешнеэкономических и торговых связей Москвы Сергей Черемин и генеральный консул РФ в Марселе Сергей Молчанов возложили цветы к памятному знаку.

Он представляет собой мемориальную доску золотого цвета, на которой изображен портрет первого космонавта в шлеме.

Перед торжественной церемонией открытия выступил оркестр детского кадетского корпуса.

Бендор это маленький частный остров, который находится в провинции Бандоль на юге Франции.

Как отметил Черемин, остров был выбран не случайно, в 1961 году Гагарин здесь отдыхал.

"Удивительные события происходят в нашей истории русско-французских отношений. В 1961 году после своего полета Гагарин посетил Бендор по приглашению компании Поля Рикара (владелец острова - ИФ) и отдыхал здесь несколько дней, - заявил он. - И этот малоизвестный историкам факт еще раз стал ярким свидетельством дружбы между народами".

Как сообщалось, ранее бронзовый бюст первого космонавта Земли был открыт в Южной Корее, Антарктиде и Палестине.