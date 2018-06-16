Порошенко пообещал, что антикоррупционный суд на Украине заработает до конца 2018 года

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Высший Антикоррупционный суд начнет свою работу до конца 2018 года, пообещал президент Украины Петр Порошенко.

По словам главы государства, которые приводит его сайт, речь идет не только о создании условий для конкурса, а и о том, чтобы завершить конкурс, сформировать суд и запустить его.

В понедельник законопроект рассмотрит Высший совет правосудия, после чего во вторник Порошенко намерен зарегистрировать его в Верховной Раде. Он собирается определить законопроект как неотложный и будет просить украинский парламент проголосовать за него "в первом чтении".

Кроме того, он напомнил, что обратился к правительству, министерству финансов о выделении средств на создание этого суда.

Порошенко не уверен, что инициативу о запуске работы суда поддержат политики, однако убежден, что этот шаг оценит украинский народ и международные партнеры.

7 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом президентский законопроект "О Высшем антикоррупционном суде". 11 июня президент его подписал. В заключительных и переходных положениях принятого закона президенту предлагается внести в парламент законопроект о создании Высшего Антикоррупционного суда.