Почти 60 противников акции ЛГБТ-сообщества задержаны в Киеве

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Полиция в Киеве задержала несколько десятков человек, которые вышли рано утром на улицы, чтобы помешать проведению "Марша равенства" - акции, организованной гей-сообществом.

"Более 150 человек вышли на перекресток улицы Владимирская и бульвара Тараса Шевченко и перекрыли дорогу на маршруте движения "Марша равенства", - сообщила в воскресенье утром пресс-служба полиции Украины.

Сотрудники полиции вступили с этими людьми в диалог, однако они отказались освободить проход, отмечается в сообщении.

"Чтобы избежать провокаций и возможных столкновений, стражи порядка оттеснили их с дороги. При этом нескольких мужчин, которые сопротивлялись и применяли газовые баллончики, задержали", - сказали в полиции.

По информации полиции, задержали 56 человек; пятерым сотрудникам правоохранительных органов оказывают медицинскую помощь.

Кроме того, как сообщили в полиции, возле гостиницы "Опера" уже происходит столкновение между противниками и участниками "Марша равенства".