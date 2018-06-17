Шествие ЛГБТ-активистов в Киеве длилось около 20 минут

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - "Марш равенства" в Киеве, организованный ЛГБТ-сообществом, финишировал на площади Льва Толстого в центре города.

Как передает корреспондент "Интерфакса-Украина", шествие прошло по согласованному маршруту и продлилось всего около 20 минут.

Обеспечивающие правопорядок полицейские пресекли семь попыток остановить движение колонны. Они не задерживали противников марша, а оперативно выводили их за пределы охраняемого периметра.

Шествие проходило под лозунгом "Страна свободная - будь собой!". По завершению его участники проскандировали "Спасибо, полиция! Спасибо, Киев!".

Как рассказал в комментарии агентству первый замглавы МВД Украины Сергей Яровой, в массовой акции приняли участие свыше 2 тыс. человек. Вместе с тем, по его словам, окончательные цифры будут озвучены позже.

Дежурившие на акции медики в комментарии агентству отметили, что за помощью к ним никто не обращался.

В настоящее время организаторы марша призывают участников покидать площадь на специальных автобусах или воспользоваться метрополитеном. Обстановка на Площади Льва Толстого спокойная.