На юге Казахстана сошли с рельсов и опрокинулись вагоны пассажирского поезда

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В Жамбылской области на юге Казахстана в воскресенье опрокинулись вагоны пассажирского поезда №10 сообщением Астана - Алма-Ата, сообщили агентству "Интерфакс" в областном департаменте по ЧС.

По информации собеседника агентства, инцидент произошло в 13:32 по местному времени. Опрокинулись три вагона.

По предварительной информации, есть пострадавшие, сказал собеседник агентства. На месте происшествия работают спасатели.

В свою очередь, официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Руслун Иманкулов сообщил, что с рельсов сошли восемь вагонов, три из них опрокинулись на бок.

В социальных сетях очевидцы аварии выкладывают видео с места происшествия. На кадрах видно несколько лежащих на боку вагонов, из окон которых люди помогают выбраться пассажирам.