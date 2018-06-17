В результате схода с рельсов вагонов поезда в Казахстане погиб подросток

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В результате схода вагонов пассажирского поезда в Шуском районе Жамбылской области Казахстана один человек погиб, трое получили ранения, сообщили "Интерфаксу" на "горячей линии" областного департамента по ЧС.

"По предварительным данным, один погиб, это подросток. Трое взрослых госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Остальных пассажиров отправили на станцию Шу. "Сейчас на месте аварии остались только те люди, которые ищут свои документы", - добавили в ДЧС.

Информацию о количестве пострадавших подтвердил и официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Руслан Иманкулов. "Подтверждается информация о гибели одного подростка и троих пострадавших", - сказал он.

Железнодорожная национальная компания "Казахстан темир жолы" (КТЖ) создала специальную комиссию для расследования причин аварии.

По информации пресс-службы, сход вагонов поезда №9 сообщением Астана - Алма- Ата произошел в 13:25 воскресенья на участке Сары-Шаган - Шу. Из восьми вагонов два опрокинулись на бок.