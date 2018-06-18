Власти Японии подтвердили гибель двух человек при землетрясении

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В результате землетрясения в японской префектуре Осака в понедельник погибли три человека, подтвердил ранее распространенную СМИ информацию генсек кабинета министров страны Есихидэ Суга.

"К настоящему моменту мы располагаем информацией о гибели двух человек", - сообщил он, добавив, что, по поступающей информации, обнаружено тело третьего погибшего. Ранения получили около 20 человек.

Среди погибших - девятилетняя девочка, которую придавило рухнувшей стеной, и двое мужчин.

Как ранее сообщило Метеорологическое агентство Японии, землетрясение магнитудой 5,9 произошло около 08:00 по местному времени (02:00 мск) в японской префектуре Осака. Позднее магнитуда землетрясения была повышена агентством до 6,1.

По сообщениям властей, АЭС в зоне землетрясения не пострадали. Вместе с тем, СМИ информируют о том, что из предосторожности приостановлено движение пассажирских поездов в Осаке, около 170 тыс. домов в Осаке и соседней префектуре Хёго остались без электроэнергии.