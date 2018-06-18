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Экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов оказался гражданином РФ

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Против бывшего мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова, подозреваемого в коррупции в ходе модернизации ТЭЦ столицы, возбуждено второе уголовное дело по факту незаконного приобретения киргизского гражданства при наличии российского паспорта.

Как сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии, 14 июня было возбуждено уголовное дело в отношении Кулматова и других лиц по статьям УК республики "Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков" и "Незаконное пересечение государственной границы".

Согласно версии следствия, Кулматов 11 октября 1995 года в связи с заявленной им утерей паспорта гражданина СССР получил паспорт гражданина РФ. 26 ноября 1996 года, являясь гражданином России, используя недействительный (утерянный) паспорт гражданина СССР, незаконно получил паспорт гражданина Киргизии. "В 2001, 2003 и 2013 годах (Кулматов - ИФ) несколько раз произвел обмен данных паспортов", - подчеркнул собеседник агентства.

18 мая спецслужба республики предъявила экс-мэру Бишкека обвинение в коррупции по уголовному делу об освоении китайского кредита на модернизацию ТЭЦ киргизской столицы. 5 июня Кулматов решением районного суда Бишкека был помещен в следственный изолятор, его имущество арестовано.

Ранее в рамках дела о коррупции при реализации проекта "Модернизации ТЭЦ Бишкека" на средства китайского кредита в размере $386 млн были задержаны экс-премьер республики Сапар Исаков, бывший глава Национального энергетического холдинга Айбек Калиев, несколько руководителей энергокомпаний Киргизии, включая экс-руководителя ОАО "Электрические станции" Салайдина Авазова, который на момент задержания занимал пост мэра города Джалал-Абада. Все задержанные находятся в СИЗО ГКНБ Киргизии.

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Теги: Киргизия, Кубанычбек Кулматов
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