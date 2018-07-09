Первый вице-мэр Бишкека арестован по подозрению в коррупции

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Первый вице-мэр Бишкека Ренат Макенов, задержанный по подозрению в коррупции, заключен под стражу, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

По словам собеседника агентства, Первомайский суд Бишкека избрал Макенову меру пресечения в виде заключения под стражу в следственном изоляторе ГКНБ до конца срока следствия.

6 июля ГКНБ Киргизии задержал Макенова и начальника управления мэрии столицы Урмата Мурзаканова по подозрению в коррупции. По версии следствия, Макенов в сговоре с отдельными должностными лицами мэрии в нарушение земельного законодательства предоставил подставному частному лицу в срочное пользование земельный участок площадью 3,5 гектаров, расположенный в южной зоне киргизской столицы.