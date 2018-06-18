В Вене заявили о готовности предоставить площадку для встречи Трампа и Путина

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Австрия готова предоставить площадку для встречи президентов России и США, но решение о проведении саммита зависит не от Вены, заявил вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.

"Мы - безопасное и нейтральное государство. Это дает возможность проводить на нашей территории встречи такого рода. Мы готовы помочь в проведении такой встречи и сейчас, а воспользуются ли этим предложением стороны или нет, зависит не от нас", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) в понедельник.

"Это все пока не точно, но мы, австрийцы, всегда считали, что умеем быть хорошими посредниками. Не забывайте, именно в Вене расположена европейская штаб-квартира ООН, именно в Вене подписано соглашение по Ирану", - добавил вице-канцлер.