Песков подтвердил обсуждение возможной встречи Путина и Трампа в Вене

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе последнего телефонного разговора обсуждали, что Вена может стать одним из городов их двусторонней встречи, этот вопрос упоминался и на переговорах российского лидера с канцлером Австрии Себастьяном Курцом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что саму необходимость проведения такой встречи оба президента обсуждали в ходе последнего телефонного разговора. В том числе, что и Вена может стать таким городом", - сказал Песков журналистам в пятницу, отвечая на вопрос "Интерфакса" относительно возможности проведения встречи лидеров России и США в Вене.

По его словам, рассматриваются разные города, которые могут подойти для встречи двух президентов. На уточняющий вопрос, обсуждал ли Путин на переговорах с канцлером Австрии Себастьяном Курцом возможность проведения встречи в Вене, он сказал: "Упоминалось, что Вена может стать таким городом".

При этом он заметил, что данный вопрос - это предмет российско-американского обсуждения.

Вместе с тем, Песков подчеркнул, что каких-либо конкретных договоренностей по-прежнему нет. "Но каких-либо конкретных договоренностей, каких-то конкретных пониманий, какого-то конкретного обсуждения в настоящее время еще не ведется. То есть в этом плане ничего не поменялось", - сказал Песков.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника, что Путин попросил Курца организовать саммит с Трампом в Вене этим летом.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков призвал критически отнестись к публикации газеты и отметил, что контакт на высшем уровне между Россией и США мог бы помочь разрешить затруднения в отношениях между странами, однако понимания, где и когда такая встреча может состояться, у Москве пока нет.