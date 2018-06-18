Глава Audi задержан по делу о "дизельгейте"

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Гендиректор концерна Audi Руперт Штадлер задержан по делу о фальсификации данных о вредных выбросах дизельных двигателей, сообщают немецкие СМИ.

В пресс-службе группы Volkswagen, частью которой является Audi, подтвердили факт задержания Штадлера, пишет Neue Osnabruecker Zeitung.

BREAKING: Audi CEO Rupert Stadler has been arrested in diesel probehttps://t.co/EVYFH4DG39 pic.twitter.com/35Rzx4m2Ez — euronews (@euronews) 18 июня 2018 г.

Прокуратура Мюнхена на прошлой неделе предъявила Audi обвинения в связи с "дизельгейтом" и провела обыски в домах Штадлера и одного из членов совета директоров концерна. Из подозревают в обмане и манипуляциях с программным обеспечением дизельных моторов автомобилей. Автомобили были снабжены программным обеспечением, которое при контроле показывал меньший уровень вредных выбросов, чем в действительности. Речь идет о дизельных двигателях типа ЕА 189 объемом 1,2, 1,6 и 2,0 литра. С 2009 года в США и ЕС было продано примерно 220 тысяч автомобилей, оснащенных такими моторами.

С конца 2015 года шесть членов правления Audi покинули свои должности, призывы подать в отставку звучали и в отношении Штадлера.