В мире "Дизельный" скандал Volkswagen

Глава Audi задержан по делу о "дизельгейте"

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Гендиректор концерна Audi Руперт Штадлер задержан по делу о фальсификации данных о вредных выбросах дизельных двигателей, сообщают немецкие СМИ.

В пресс-службе группы Volkswagen, частью которой является Audi, подтвердили факт задержания Штадлера, пишет Neue Osnabruecker Zeitung.

Прокуратура Мюнхена на прошлой неделе предъявила Audi обвинения в связи с "дизельгейтом" и провела обыски в домах Штадлера и одного из членов совета директоров концерна. Из подозревают в обмане и манипуляциях с программным обеспечением дизельных моторов автомобилей. Автомобили были снабжены программным обеспечением, которое при контроле показывал меньший уровень вредных выбросов, чем в действительности. Речь идет о дизельных двигателях типа ЕА 189 объемом 1,2, 1,6 и 2,0 литра. С 2009 года в США и ЕС было продано примерно 220 тысяч автомобилей, оснащенных такими моторами.

С конца 2015 года шесть членов правления Audi покинули свои должности, призывы подать в отставку звучали и в отношении Штадлера.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Audi, Руперт Штадлер
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
ЕС продлил антироссийские санкции из-за КрымаЕС продлил антироссийские санкции из-за Крыма
Пакет ограничительных мер будет действовать еще годПодробнее
 Украина намерена создать в ЕС группу в целях остановки Nord Stream 2Украина намерена создать в ЕС группу в целях остановки Nord Stream 2
Киев также предложил Германии создать консорциум по управлению газотранспортной системой УкраиныПодробнее
 Появилась информация о жертвах землетрясения в ЯпонииПоявилась информация о жертвах землетрясения в Японии
Речь идет о двух погибшихПодробнее
 Большинство голосов на выборах президента Колумбии набрал Иван ДукеБольшинство голосов на выборах президента Колумбии набрал Иван Дуке
Повстанцы уже призвали Дуке соблюдать мирные соглашения, достигнутые при прошлом президентеПодробнее
Партнер Трампа рассказал о гражданине РФ с компроматом на КлинтонПартнер Трампа рассказал о гражданине РФ с компроматом на Клинтон
Политическому консультанту предлагали порочащую Клинтон информацию за $2 миллионаПодробнее
 В Киеве опровергли информацию о подготовке законопроекта о равенстве правВ Киеве опровергли информацию о подготовке законопроекта о равенстве прав
О якобы имевшей место инициативе властей сообщила депутат Европарламента на марше в поддержку ЛГБТ в КиевеПодробнее
 На юге Казахстана сошли с рельсов и опрокинулись вагоны пассажирского поездаНа юге Казахстана сошли с рельсов и опрокинулись вагоны пассажирского поезда
По предварительным данным, есть пострадавшиеПодробнее
 Почти 60 противников акции ЛГБТ-сообщества задержаны в КиевеПочти 60 противников акции ЛГБТ-сообщества задержаны в Киеве
Они перекрыли дорогу на маршруте движения "Марша равенства"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Последствия землетрясения в Японии6 фото
18 июня
Последствия землетрясения в Японии
Фотохроника 15 июня6 фото
15 июня
Фотохроника 15 июня
Лучшие фото недели10 фото
15 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ Кремле прокомментировали сбор подписей против пенсионной реформыВ РоссииВ Совфеде подтвердили намерение американских сенаторов приехать в РФВ миреУкраина намерена создать в ЕС группу в целях остановки Nord Stream 2ЭкономикаФТС предложила убрать беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинахВ миреПоявилась информация о жертвах землетрясения в ЯпонииВ миреЧто случилось этой ночью: понедельник, 18 июня

Число пострадавших от землетрясения в Японии выросло до 350 человек

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 19 июня

Рост экономики Великобритании в 2018 году замедлится до минимума за 9 лет

Топилин допустил вероятность проблем с трудоустройством в предпенсионном возрасте

Топилин допустил вероятность проблем с трудоустройством в предпенсионном возрастеТаких рисков станет больше по мере повышения пенсионного возраста, считает глава Минтруда Подробнее

В Минтруде обещали "серьезную прибавку" к пенсии после реформы

Обвиняемый в вымогательстве у депутата Госдумы блогер не пришел в суд из-за ранения в живот

Следователь сообщил адвокату, что обвиняемый сам воткнул в себя ручку Подробнее

В Москве возбудили дело о краже денег у бразильца

Засуха охватила четверть территории Украины

Дельтаплан на взлете столкнулся с мотоциклом в Ярославской области

Скрывавшийся бизнесмен Капчук из "лондонского списка" вернулся в Россию

Пермский "Амкар" прекратил свое существование

Почти 22 тысячи человек остались без света в Астраханской области

В Совфеде подтвердили намерение американских сенаторов приехать в РФ

В Совфеде подтвердили намерение американских сенаторов приехать в РФЭто может положить конец приостановке визитов делегаций конгресса США, начавшейся из-за дела о вмешательстве в американские выборы Подробнее

Сбившего пешеходов в Москве таксиста проверят на вменяемость

Глава Audi задержан по делу о "дизельгейте"

Путин не приедет на ближайшие матчи ЧМ из-за плотного графика

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
FШвеция Швеция– : –15:00Республика Корея Республика Корея15:00GБельгия Бельгия– : –18:00Панама Панама18:00GТунис Тунис– : –21:00Англия Англия21:00