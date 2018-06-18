Книгу российского фантаста Сахарова запретили на Украине

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) запретил ввозить в страну книгу российского писателя Василия Сахарова.

"Госкомтелерадио своим приказом аннулировало ранее выданное разрешение ООО "Дресс Шоу" на ввоз в Украину с территории государства-агрессора книги Василия Сахарова "Темный" в количестве 2000 экземпляров", - говорится в сообщении пресс-службы Госкомтелерадио. Отмечается, что основанием для аннулирования разрешения стало внесение Министерством культуры Украины Сахарова в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны.

Согласно сообщению, предоставляя разрешение ООО "Дресс Шоу" на ввоз книги Сахарова, эксперты не нашли в издании несоответствия критериям оценки издательской продукции, разрешенной к распространению на территории Украины, однако на личность автора обратили внимание общественные активисты.

"Мониторинг в открытых источниках деятельности "писателя" и обращения Госкомтелерадио в СБУ подтвердили догадку общественных активистов: Сахаров - участник пророссийских незаконных вооруженных формирований, который воевал против Украины и ее государственной независимости", - утверждают в Госкомтелерадио.

На данный момент в перечне запрещенных для ввоза на Украину книг находится 53 издания. Ранее Госкомтелерадио отменило запрет на ввоз в страну книги российского библеиста Андрея Десницкого "Христианство. Настоящее. Россия, XXI век".