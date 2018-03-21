Украина законодательно обяжет россиян заранее сообщать о поездке в страну

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 1 марта "О неотложных мерах по нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере миграционной политики", сообщает сайт главы государства.

Согласно решению СНБО, кабинету министров поручено обеспечить в месячный срок разработку и внесение на рассмотрение Верховной рады нескольких проектов законов. В том числе поручено подготовить изменения в законы Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и "О пограничном контроле" о введении в отношении иностранцев, прежде всего, граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства, которые происходят из государств миграционного риска, механизма предварительной проверки оснований для въезда на Украину с использованием электронного сообщения о намерении посетить Украину, а также определить полномочия государственных органов по осуществлению такой проверки.

СНБО также поручил правительству подготовить изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение порядка трудоустройства , приема на учебу, предоставления жилья, регистрации иностранцев и лиц без гражданства и оформления для них документов, содействие в предоставлении других услуг, а также за нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине.

Кабмин должен обеспечить в месячный срок усовершенствование механизма координации реализации государственной политики в сфере интегрированного управления границами, предусмотрев, в частности, меры по обеспечению надлежащего функционирования четырехуровневой системы контроля за въездом и пребыванием в Украине иностранцев и лиц без гражданства, разрешения соответствующих процедур и механизма взаимного доступа к информационным системам уполномоченных государственных органов.