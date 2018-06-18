В мире

iPhone будет передавать координаты в службу спасения при звонке на 911

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В новой версии программного обеспечения iPhone будет автоматически передавать данные о местонахождении пользователя, звонящего на номер 911, в службу спасения.

Основная часть звонков в службу спасения осуществляется с мобильных, определить координаты которых гораздо сложнее, чем стационарных телефонов, что задерживает оказание первой помощи, пишет газета The Wall Street Journal.

Стартап RapidSOS, продвигаемый тремя бывшими членами руководства Федеральной комиссии по связи США, создал технологию, которая позволяет направить информацию о местонахождении пользователя со смартфона или другого устройства, подсоединенного к интернету, напрямую в колл-центры службы спасения. Технология RapidSOS будет частью ОС iOs 12, которая станет доступна пользователям iPhone позднее в этом году, сообщили в Apple.

Apple не единственный производитель смартфонов, тестирующих технологию передачи данных о нахождении пользователей при звонке в службу 911. Google в прошлом году начала испытывать технологию отправки этой информации с устройств, использующих ПО Android, совместно с RapidSOS и компанией West Corp.

Технология RapidSOS на данный момент используется менее чем в половине колл-центров службы 911 в США, однако каждый колл-центр может получить бесплатный доступ к ней.

Служба спасения 911, имеющая 50 летнюю историю, создана на основе системы, привязанной к определению местонахождения стационарных телефонов. Тем временем, согласно данным National Emergency Number Association, около 80% из 240 млн звонков, поступающих ежегодно в службу спасения 911 в США, производятся с мобильных устройств.

По оценкам американских регуляторов, сокращение на одну минуту времени оказания помощи может спасти примерно 10 тысяч жизней в год.

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Теги: Apple, США, iPhone
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