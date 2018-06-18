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Трамп поручил Пентагону приступить к созданию военно-космических сил

Президент США потребовал и не допустить превосходства России и Китая в космической сфере

Трамп поручил Пентагону приступить к созданию военно-космических сил
Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в понедельник заявил, что отдал распоряжение приступить к формированию военно-космических сил США как нового рода войск.

"Крайне важно, что я здесь для того, чтобы дать поручение министерству обороны немедленно начать процесс, необходимый для создания военно-космических сил в качестве шестого вида вооруженных сил. Это значимое заявление", - сказал президент в понедельник, выступая в Национальном космическом совете США.

"Когда речь заходит о защите Америки, речь идет не просто о присутствии в космосе, а о доминировании Америки в космосе", - подчеркнул Трамп.

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Кроме этого, президент указал на необходимость сохранить лидерство США в космосе и не допустить превосходства там России и Китая.

"Мы не хотим, чтобы Китай, Россия и другие страны опережали нас", - сказал он, отметив, что США всегда лидировали в сфере космических технологий.

Он также пообещал вновь отправить американскую экспедицию на Луну - впервые с 1972 года - и обеспечить долговременное присутствие США на спутнике Земли, что также окажет благотворный эффект на экономику.

Ранее Трамп уже заявлял, что в США могут появиться космические войска. В новой национальной стратегии страны по космосу допускается, что боевые действия могут вестись и в космическом пространстве.

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Теги: Дональд Трамп, Пентагон
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