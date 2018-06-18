В России в ближайшее время заработает сервис YouTube Music

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Крупнейшая в мире видеохостинговая компания YouTube (принадлежит Google) в ближайшее время запустит собственный сервис музыкального вещания YouTube Music в России для пользователей операционных систем Android и iOS, говорится в сообщении Google.

YouTube Music был запущен 22 мая США, Австралии, Новой Зеландии, Мексике и Южной Корее, сейчас он доступен также в Австрии, Великобритании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канаде, Норвегии, Финляндии, Франции, Швейцарии и Швеции.

Сервис будет доступен в бесплатной версии (с рекламой), а также с помощью платной подписки YouTube Music Premium. Подписчики Google Play Музыки автоматически получат доступ к YouTube Music Premium.

Сейчас в России в тройку лидеров популярных музыкальных сервисов входят "Яндекс.Музыка", Apple Music и Google Play Music.