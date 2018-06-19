Главе Минюста Латвии и депутатам сейма запретили въезжать в Россию

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Латвийские парламентарии и политики сообщили в соцсетях о внесении Россией в список лиц, которым запрещено въезжать в РФ, передает во вторник агентство BNS.

Так, в "черный список" внесен министр юстиции Латвии Дзинтарс Расначс (ВЛ-ТБ/ДННЛ). Как он написал в соцсетях, это подтверждает правильность латвийской политики в области юстиции. Расначс добавил, что включение в черный список для него "большая честь", отмечает агентство.

Кроме того, в список включены председатель парламетской фракции "Единства" Хосам Абу Мери, депутат "Единства" Андрей Юдин, депутат Артис Кайминьш (KPV LV), Янис Домбрава (ВЛ-ТБ/ДННЛ), публицист Паул Раудсепс, депутаты "Единства" Ояр Эрик Калниньш, Инесе Либиня-Эгнере, заместитель председателя ВЛ-ТБ/ДННЛ Гайдис Берзиньш.

Всего, по сведениям агентства BNS, в списке менее 30 человек, а это означает, что в него не вошли все, кто голосовал за принятие так называемого "списка Магнитского". Так, председатель фракции Союза "зеленых" и крестьян Аугуст Бригманис пока не получил информации о своем включении в список.

Как сообщили ранее в Риге, российский МИД в понедельник вручил посольству Латвии в Москве список латвийских граждан, которым запрещен въезд в Россию за поддержку санкций в отношении фигурантов "списка Магнитского". Вручение этого списка - реакция МИД России на принятое Сеймом 8 февраля решение "О призыве установить санкции для причастных к делу Сергея Магнитского лиц", пояснили в МИД Латвии.