Главного патологоанатома Минска задержали за взятки

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Начальник Городского клинического патологоанатомического бюро Минска задержан с поличным при получении взятки и заключен под стражу.

"Денежные средства в сумме 5245 (белорусских) рублей и 300 долларов США руководитель получил от представителя коммерческой структуры за благоприятное решение вопросов о заключении договоров на поставку ритуальных принадлежностей для магазина", - сказано в сообщении министерства внутренних дел Белоруссии.

"Оперативниками ГУБОПиК уже зафиксированы многочисленные факты получения фигурантом денежных средств от представителей коммерческих структур. Инкриминируемая сумма - не менее 200 тысяч долларов США", - отмечают в МВД.

Начальник бюро более десяти лет получал взятки в белорусских рублях и валюте. "Размер ежемесячного "вознаграждения" равнялся 10% от суммы поставленного товара. Правда, как отмечают оперативники, в последнее время фигурант проявлял осторожность: старался получать деньги ежеквартально, чтобы уменьшить количество встреч с представителями коммерческих структур", - проинформировали в МВД.

В отношении подозреваемого Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 430 Белоруссии, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.