В ЦАР сделали противоречащие друг другу заявления о дипстатусе Бориса Беккера

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Путаница возникла вокруг предполагаемого дипломатического статуса немецкого экс-теннисиста Бориса Беккера, который заявил ранее, что является спортивным атташе Центральной Африканской республики.

На прошлой неделе бывший спортсмен заявил, что обладает дипломатическим иммунитетом, и поэтому британские власти не могут начать в отношении него процедуру банкротства.

Как сообщает "Би-би-си", посольство ЦАР в Бельгии подтвердило, что у Беккера есть диппаспорт.

Однако представитель министерства иностранных дел Центральной Африканской республики заявило, что паспорт фальшивый, а его номер совпадает с одним из номеров целой пачки новых паспортов, которые были украдены в 2014 году. По его словам, на документе Беккера нет ни печати МИД, ни подписи главы ведомства.

The Independent приводит слова главы МИД ЦАР Шарля Амеля Дубана, который заявил, что никогда не получал от лидера своей страны указаний по поводу Беккера.

Между тем, в британский суд поступили бумаги из посольства ЦАР в Бельгии, из которых следует, что экс-теннисист обладает диппаспортом, который действует до 2023 года.

Ранее сам Беккер заявлял, что он в апреле 2018 года получил статус атташе по вопросам спорта и культуры, и разместил совместную фотографию с президентом ЦАР.

В 2017 году Беккер, который живет в Великобритании, был признан банкротом после соответствующего запроса частного банка Arbuthnot Latham & Co, которому должен экс-спортсмен.