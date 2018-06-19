Трамп собрался сократить помощь странам, отправляющим мигрантов в США

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил во вторник во время выступления в Вашингтоне, что вскоре будет добиваться мер, которые сократили бы объемы американской помощи тем странам, которые, по мнению американского лидера, способствуют переправке нелегальных мигрантов в США.

"Когда страны плохо обращаются с нами, отправляя к нам людей не лучших, мы не собираемся больше предоставлять им помощь", - приводит слова президента телеканал CNN.

При этом он упомянул, что Мексика "ничего" не делает для того, чтобы положить конец бесконтрольному потоку мигрантов через свою территорию в США. "Вы слышите: они ничего не делают для нас. Они могли бы остановить это (незаконную миграцию - ИФ)", - отметил Трамп.

Также он обвинил СМИ в том, что они оказывают поддержку лицам, занимающимся переправкой нелегалов в США.

Кроме этого, Трамп заявил, что выступает против разлучения родителей-иммигрантов и их детей на южной границе США. Однако при проведении следственных мероприятий в отношении родителей за незаконное пересечение границы "вам приходится забирать детей", добавил президент.