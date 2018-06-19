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Четыре штата США отказались отправлять нацгвардию на границу с Мексикой

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Подразделения Национальной гвардии США четырех штатов отказались направлять свои силы на охрану южной границу страны, сообщает во вторник The New York Times.

О таком решении объявили губернаторы штатов Мэриленд, Массачусетс, Нью-Йорк и Род-Айленд. Они заявили, что приостановят отправку или отзовут силы Национальной гвардии с границы с Мексикой. Решение принято на фоне растущего неодобрения политики президента США Дональда Трампа по разделению детей мигрантов с их родителями.

"До тех пор, пока политика по разделению детей и их семей не будет отменена, Мэриленд не будет отправлять ресурсы Национальной гвардии на границу", - заявил губернатор Мэриленда Ларри Хоган.

С критикой разделения семей нелегальных иммигрантов ранее выступили ООН и супруга президента Трампа Мелания.

В апреле Трамп призвал Национальную гвардию помочь в обеспечении безопасности границы, заявив, что для остановки незаконного перехода границы требуются тысячи военнослужащих.

Граница между США и Мексикой

10 фотографий
Городской пляж в Сан-Диего, штат КалифорнияМексиканка общается с родственниками по ту сторону границы в ТихуанеПограничный патруль США у государственной границы с Мексикой в штате КалифорнияСвященнослужитель на американской стороне международной границы в Ногалесе, штат АризонаСтроительство ограждения в городе Санленд-Парк, штат Нью-МексикоКарикатура на Дональда Трампа на стене в мексиканском Сьюдад-Хуаресе
Городской пляж в Сан-Диего, штат Калифорния
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Теги: США, Дональд Трамп, Мексика
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