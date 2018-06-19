Четыре штата США отказались отправлять нацгвардию на границу с Мексикой

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Подразделения Национальной гвардии США четырех штатов отказались направлять свои силы на охрану южной границу страны, сообщает во вторник The New York Times.

О таком решении объявили губернаторы штатов Мэриленд, Массачусетс, Нью-Йорк и Род-Айленд. Они заявили, что приостановят отправку или отзовут силы Национальной гвардии с границы с Мексикой. Решение принято на фоне растущего неодобрения политики президента США Дональда Трампа по разделению детей мигрантов с их родителями.

"До тех пор, пока политика по разделению детей и их семей не будет отменена, Мэриленд не будет отправлять ресурсы Национальной гвардии на границу", - заявил губернатор Мэриленда Ларри Хоган.

С критикой разделения семей нелегальных иммигрантов ранее выступили ООН и супруга президента Трампа Мелания.

В апреле Трамп призвал Национальную гвардию помочь в обеспечении безопасности границы, заявив, что для остановки незаконного перехода границы требуются тысячи военнослужащих.