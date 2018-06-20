США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Постпред США при ООН Никки Хейли и госсекретарь Майк Помпео во вторник объявили о том, что Соединенные Штаты выходят из Совета ООН по правам человека.

"США официально выходят из Совета ООН по правам человека. При этом я хочу прояснить, что этот шаг не является отступлением от обязательств в области прав человека", - сказала Хейли.

По ее словам, призывы американских властей к реформе Совета за год не были услышаны и решение о выходе из Совета было принято после того, как США "не увидели никакого прогресса". "Мы пошли на этот шаг потому, что наша приверженность (соблюдению прав человека - ИФ) не позволяет нам оставаться частью лицемерной и корыстной организации, которая издевается над правами человека", - продолжила американский постпред.

По словам Хейли, решение не было принято легкомысленно. "Когда 17 месяцев назад сменилась администрация, нам были хорошо известны огромные недостатки Совета по правам человека. Мы могли бы немедленно выйти. Но мы этого не сделали. Вместо этого мы добросовестно пытались решить проблемы"- подчеркнула она.

Хейли добавила, что СПЧ превратился в "кладезь политических предубеждений" и обвинила орган в лицемерии и предвзятости, которая, в частности, выражается в "хроническом антиизраильском уклоне".

О том, что во вторник будет объявлено о выходе США из СПЧ ООН, ранее писало агентство Bloomberg. Это решение было ожидаемым на фоне последних разногласий в совете по вопросу столкновений в секторе Газа.