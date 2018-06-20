Генсек ООН выразил сожаления в связи с выходом США из Совета по правам человека

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предпочел бы, чтобы США остались в Совете Всемирной организации по правам человека, заявил пресс-секретарь главы организации Стефан Дюжаррик

"Модель ООН в области прав человека играет очень важную роль в продвижении и защите прав человека по всему миру", - говорится в заявлении Дюжаррика.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн также разочарован выходом США из Совета. "Разочаровывающие, если не по-настоящему удивительные новости. Учитывая положение прав человека в современном мире, США должны были наращивать усилия, а не выходить (из Совета - ИФ)", - заявил он.

Во вторник вечером постпред США при ООН Никки Хейли объявила о том, что США выходят из СПЧ ООН, обвинив совет в лицемерии и политической предвзятости.