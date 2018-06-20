Осужденному в Эстонии за шпионаж в пользу России Симму отказали в УДО

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В Эстонии Тартуский уездный суд отказал в условно-досрочном освобождении бывшему высокопоставленному сотруднику министерства обороны Херману Симму (Herman Simm), осужденному в 2009 году за шпионаж в пользу России, сообщил в среду портал телерадиовещания ERR.

В то же время в суде отказались подтвердить "Интерфаксу" это сообщение. "Мы не можем подтвердить или опровергнуть эту информацию до тех пор, пока осужденный не получит решения суда и нам об этом не сообщат из места заключения", - сказала пресс-секретарь суда Криста Тамм (Krista Tamm).

Суда рассмотрел ходатайство Симма 7 июня.

70-летний Симм отбыл в заключении уже более двух третей назначенного ему срока, который истекает 18 марта 2021 года, и закон предоставляет ему возможность с согласия суда выйти из тюрьмы досрочно. Прошение об УДО поддержали администрация тюрьмы и адвокат, которые просят учесть примерное поведение Симма в месте заключения и его преклонный возраст. Однако против высказался прокурор.

Дело о шпионаже

25 февраля 2009 года Харьюский (Harju) уездный суд приговорил бывшего генерального директора департамента полиции и бывшего начальника службы безопасности министерства обороны Симма к 12,5 годам заключения за сбор секретной информации и передачу ее иностранному государству.

Согласно обвинению, Симм на протяжение более чем десяти лет передал Службе внешней разведки России по меньшей мере 3 294 секретных документа. Большинство из них касались Эстонии, но там были и 386 связанных с ЕС и НАТО документов по системам коммуникаций, контрразведке и оборонной политике.

Симм имел такой же допуск к секретным материалам, как всего пять-шесть человек в Эстонии, в том числе президент, премьер-министр, министры обороны и иностранных дел, командующий Силами обороны.

В НАТО рассматривали случай с Симмом как самый большой провал после распада СССР.