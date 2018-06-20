Погромщики нанесли мэрии Харькова ущерб на $75 тысяч

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Ущерб от погрома в среду утром в здании Харьковского городского совета (Украина), предварительно оценивается на сумму не менее 2 млн грн (более $75 тыс.).

"Поломана мебель. Историческое панно уничтожено, авторские портреты градоначальников прошлых лет повреждены, некоторые из портретов подлежат восстановлению, некоторые - нет. Дорожки и двери пожжены, пострадала деревянная обивка коридора, двери надо менять. Повреждена плитка и колонна. Все это по предварительным оценкам - не меньше 2 млн грн", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" директор департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко в среду.

Ранее утром в Харьковском горсовете произошла потасовка между работниками КП "Муниципальная охрана" и активистами, пытающимися пройти на сессию.

Как пояснил Сидоренко, Дмитрий Маринин (бывший депутат Харьковского горсовета от Партии регионов, сейчас активно позиционирует себя как оппонент городского головы Геннадия Кернеса) "привел 50 человек спортивной наружности, которых попытался провести в зал".

"У них завязалась потасовка с Муниципальной охраной. Кто-то из активистов, кажется, из Нацкорпуса, распылил газ, начали кидать в здании дымовые шашки. Сейчас в зале полно дыма, депутаты кашляют, но сессия продолжается", - рассказал Сидоренко.

Со слов очевидцев, молодые люди в футболках "Нацкорпуса" устроили погром на втором этаже здания. Кроме того, они засунули в мусорный бак вышедшего к ним заместителя городского головы Андрея Руденко, прорвались во двор горсовета и там тоже устроили потасовку.

Полиция начала уголовное производство по части 2 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.