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В Кишиневе прошел митинг протеста против отмены результатов выборов мэра

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В центре Кишинева завершился митинг протеста против решения суда об отмене результатов выборов мэра молдавской столицы, передает корреспондент "Интерфакса".

Митинг и шествия продолжались на протяжении трех часов.

Участники акции пикетировали здание мэрии Кишинева и офис правящей Демократической партии, совершили марш по центральному проспекту города.

Примерно с 18:30 до 20:00 участники акции перекрыли движение через центр Кишинева, заблокировав Площадь Великого Национального собрания. По призыву избранного мэра Андрея Нэстасе, манифестанты согласились освободить площадь, чтобы не мешать движению общественного транспорта.

"Мы должны вести себя цивилизованно. Бандитов, которые находятся у власти, мы свергнем и отдадим под суд. Это будет честный и справедливый суд, а не тот, который сейчас пытается отнять у нас победу, вытереть ноги результатами голосования", - заявил Нэстасе.

Он призвал людей разойтись по домам, но собраться вновь в четверг после работы.

"Нас должно быть больше. Мы должны подготовиться. Мы придем с семьями, друзьями. Мы оденемся должным образом, возьмем с собой пищу и воду. Мы будем приходить сюда каждый день-до тех пор, пока не будут утверждены результаты волеизъявления народа", - подчеркнул Нэстасе.

Он сообщил, что в среду вечером будет принимать участие в телевизионных передачах на двух оппозиционных телеканалах, где намерен призывать людей к протестам.

Собравшиеся скандировали "Нэстасе - мэр!", "Мы не сдадимся!", "Вместе мы сильны!", "Победа будет за нами!", "Преступников и воров - в тюрьму!", "Долой мафию!". Они держали государственные флаги Молдавии и Европейского союза.

Ранее Нэстасе на митинге подтвердил, что решение суда Кишинева о признании недействительными результатов выборов мэра Кишинева обжаловано в Апелляционной палате. Решение по иску должно быть вынесено в течение трех дней.

Накануне суд Кишинева признал недействительными результаты выборов мэра Кишинева, второй тур которых состоялся 3 июня. Согласно решению судебной инстанции, оба кандидата в ходе избирательной кампании допустили нарушения, которые повлияли на исход голосования. За них вели агитацию иностранные граждане, что запрещено законом. Кроме того, суд признал агитацией в день выборов призывы кандидатов к избирателям активно участвовать в голосовании. Свое недоумение решением суда выразили лидеры основных политических партий, президент Молдавии, а также глава делегации Евросоюза и посол США в Молдавии.

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Теги: Молдавия, Кишинев
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