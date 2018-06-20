Стала известна дата легализации марихуаны в Канаде

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что в стране легализуют продажу марихуаны 17 октября. Как сообщило агентство Associated Press, оставшееся время потратят на подготовку к открытию свободной продажи. Провинции Канады попросили от восьми до 12 недель на подготовку к исполнению закона.

Во вторник парламент Канады утвердил закон, разрешающий употребление, выращивание и продажу конопли. Это сможет сделать любой гражданин Канады 18 лет и старше. В магазинах будут продавать до 30 граммов наркотика в одни руки.

Канада стала второй страной в мире, которая разрешила свободную продажу и производство конопли. Первым это сделал Уругвай.